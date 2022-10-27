Politika

Başbakan'dan Sudani'ye destek mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ta başbakan olarak hükümeti kuran Sudani’yi tebrik ederek, “Erbil ve Bağdat ilişkilerinde yeni bir başlangıç için sizi destekliyorum” mesajını verdi.
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kürdistan Mesrur Barzani başbakan sudani ırak

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu’nda güvenoyu alan Muhammed Şiya Sudani’yi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Ülkenin işbirliğine ihtiyacı olduğunu belirten Başbakan, söz konusu görüşmede Sudani’ye “Erbil ile Bağdat ilişkilerinde çatışma yerine işbirliği ve diyaloğu teşvik eden yeni bir başlangıç için kendisini destekleyeceğime dair güvence verdim” dediğini aktardı.

Bu akşam, Irak Parlamentosu’nda, 253 milletvekilinin katıldığı oturumda yeni hükümet kabinesi için güven oyalaması yapıldı, başbakan ve 21 bakan belli oldu.

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