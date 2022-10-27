Politika

Neçirvan Barzani’den Sudani'ye: Sorunların çözümü için diyaloğa hazırız

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yeni Irak Başbakanı Sudani’yi ve kabine üyelerini tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki sorunları diyalogla çözmeye hazır olduğunu söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani ırak Muhammed Şiya Sudani

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani, Irak’ta başbakan olarak hükümeti kuran Muhammed Şiya Sudani’yi ve hükümeti tebrik etti.

Iraklıları da bu önemli adımdan ötürü kutladığını dile getiren Neçirvan Barzani, “Bu adım, Irak halkının çektiği acıların sonunun başlangıcı; sorunların ve krizlerin çözümü, ekonominin kalkınması, hizmetlerin geliştirilmesi, istikrar, güvenlik ve vatandaşların meşru taleplerine cevap olsun” dedi.

Neçirvan Barzani, “Yeni hükümetin başarısına ve vaatlerinin yerine getirilmesine desteğimizi ifade ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki tüm sorunları anayasa çerçevede, diyalog yoluyla ve müzakereler çerçevesinde çözmeye hazır olduğumuzu yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani ayrıca, Irak'taki mevcut durumu aşmanın herkesin ortak görevi ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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