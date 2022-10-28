İstanbul - Kerkük uçak seferleri başladı: Haftada 4 uçuş olacak

KERKÜK (K24)

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türkiye Hava Yolları’na (THY) ait TK6890 sefer sayılı uçak, dün saat 10.30'da hareket etti.

Uçak, Kerkük Havalimanı'na 13.00'te indi.

Aynı uçak akşam saat 16.40'ta Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli seferini icra etti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, daha önce askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı'na THY’nin İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşu dolayısıyla düzenlenen açılış etkinliğinde konuştu.

Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Ekşi, Türkiye ve Irak’ın sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda bağlarının çok eskiye gittiğini belirterek, “Halihazırda Irak’taki 5 noktaya haftada toplam 42 frekans uçuyoruz. 2 Aralık itibarıyla Kerkük’ü de haftada 4 frekans olacak şekilde uçuş ağımıza dahil edeceğiz. Böylelikle Irak uçuşlarımızın haftalık frekans sayısını 46’ya çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bugünün THY için ayrı bir önemi olduğunun altını çizen Ekşi, Kerkük’ün uçuş ağlarına dahil edilmesiyle Kerkük’e uluslararası uçuş gerçekleştiren ilk hava yolu olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Ekşi, başlattıkları seferlerin Kerkük’e, bölge halkına, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diledi.

THY olarak Kerkük’ü uçuş ağlarına kattıkları için mutlu olduklarına işaret eden Ekşi, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki orta ve uzun vadede Irak, turizm ve ticaret anlamında önemini artırmaya devam edecek ve biz de Irak’ın bu potansiyeline yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kerkük’ün insanlarını, değerlerini ve güzelliklerini İstanbul’a ve dünyaya bağlayacak olmak, bununla birlikte, ortaya çıkacak yeni fırsatlara vesile olmak bizler için son derece mutluluk ve heyecan verici. Hem Irak’ın hem de Kerkük’ün turizm, ticaret ve kültürel ilişkiler anlamında gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak adına Türk Hava Yolları olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edecek, ülkelerimiz arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını daha güçlendirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.”

Kerkük Uluslararası Havalimanı 16 Ekim’de medyaya haber verilmeden ve hiçbir Kürt yetkili katılmaksızın açılmıştı.

Havalimanına ilk uçuş ise 20 Ekim’de Bağdat’tan yapıldı. Aynı gün ilk uluslararası uçuş Kerkük’ten Suudi Arabistan’a yapıldı.