Zelenskiy: Rusya iki günde 30’dan fazla İHA’yla saldırdı
HABER MERKEZİ
Kiev'de düşürülen bir insansız hava aracının yanında durarak konuşan Zelenskiy, Rusya'nın sadece iki gün içinde Ukrayna'ya 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini söyledi.
Moskova'nın toplamda 4 bin 500 füze saldırısı ve 8 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.
Batılı yetkililer İran'ın Rusya'ya çok sayıda insansız hava aracı sağladığına inanıyor, ancak Moskova ve Tahran bunu reddediyor.