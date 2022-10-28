Zelenskiy: Rusya iki günde 30’dan fazla İHA’yla saldırdı

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Kiev'de düşürülen bir insansız hava aracının yanında durarak konuşan Zelenskiy, Rusya'nın sadece iki gün içinde Ukrayna'ya 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini söyledi.

Moskova'nın toplamda 4 bin 500 füze saldırısı ve 8 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Batılı yetkililer İran'ın Rusya'ya çok sayıda insansız hava aracı sağladığına inanıyor, ancak Moskova ve Tahran bunu reddediyor.