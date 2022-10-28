Kobani’de şehit düşen Peşmerge Zêrevan’ın ailesi: Kürdistan için canını verdi

SORAN (K24)

Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin, DAİŞ’e karşı mücadele için Rojava’nın Kobani kentine doğru yola çıkmasının üzerinden 8 yıl geçti.

20 Ocak 2015’te Peşmerge ilk şehidini verdi. Zêrevan Ekrem isimli Peşmerge, Kobani’de şehit düşerken, bazı Peşmergeler de yaralandı.

K24’e konuşan şehit Peşmerge Zêrevan Ekrem’in annesi Kew Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zêrevan, ‘Biz Kobani’den yeni fotoğraflar gönderdik ve medyada yayınlanacaklar. Miştenur Tepesi’ni kurtardık’ demişti. Akşam saat 7’de televizyonun karşısında geçtik, Zêrevan’ın fotoğrafını gördük ve o anda kardeşim içeriye girdi. Kızım, kardeşime ‘Bak, Zêrevan’ı gösteriyorlar’ deyince, kardeşim, ‘Zêrevan şehit düştü’ dedi.”

K24’e konuşan şehit Zêrevan Ekrem’in kardeşi Neçirvan Ekrem, “Kardeşimi kaybetmek büyük bir hüzün ve bu bizim için dayanılmaz bir yaradır ama kendisiyle gurur duyuyoruz. Şahadetini Başkan’ın şereflendirdiği bir gurur. Kürt milleti için de ailesi için de büyük bir gurur. Zêrevan’ın Kürdistan’ın başka bir yerinde milleti için şehit düşmesi gururdur” ifadelerini kullandı.

1991 doğumlu Zêrevan Ekrem, Soran Üniversitesi Kürt Dili Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. DAİŞ saldırılarının arttığı dönemde eğitimini yarıda bırakarak Peşmerge saflarına geçti ve 20 Ocak 2015’te Kobani’de şehit oldu.

Kobani’de savaşçıların 134 gün boyunca DAİŞ’le yaşadığı çatışma sonrası abluka iyice artmıştı. Kobani topraklarının yüzde 80’ine yakını DAİŞ’lilerce işgal edilmiş, on binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

22 Ekim 2014’te Kürdistan Parlamentosu toplanarak Başkan Mesud Barzani’nin, Peşmerge’nin Kobani’ye gönderilmesi talebini oybirliğiyle kabul etti.

28 Ekim’de 150 Peşmerge hafif ve ağır silahlarla 40 araçlık bir konvoyla, Habur Sınır Kapısı’ndan geçti, Silopi, Cizre, Nusaybin, Kızıltepe, Viranşehir ve Suruç’tan geçerek Kobani’ye ulaştı. Konvoy güzergahı boyunca binlerce vatandaş yollara dökülerek Peşmerge’ye sevgi gösterisinde bulundu.

Bu tarihi olay Kürtlerin hafızasına kazınırken, uluslararası düzeyde de büyük yankı buldu. Birçok uluslararası medya kuruluşu konvoyun geçişini dünyaya duyurdu.

Peşmerge’nin Kobani’ye ulaşmasıyla savaşın dengesi değişti ve Peşmerge ile savaşçılar birlikte DAİŞ’e karşı savaştı. İlk etapta kentin doğusundaki Miştenur Tepesi ile Kaniya Kurdan teröristlerden alındı, ilerleyen günlerde bölgenin tamamı kurtarıldı.

Peşmergeler, savaşçıların talebi üzerine destek kuvvet olarak savaşta yer aldı. Savaşın sona ermesinin ardından Peşmergeler silahlarını savaşçılara bağışladı ve başı dik bir şekilde Kürdistan Bölgesi’ne geri döndüler.

Verilere göre Kobani savaşında 3 bin 800 DAİŞ’li öldürüldü, kentin büyük bölümü harabeye döndü.

Daha sonra 1 Kasım, Dünya Kobani’yle Dayanışma Günü ilan edildi.