Mahabad’daki Jina Emini protestolarında 3 kişi öldürüldü

ERBİL (K24)

İran devlet televizyonunun haberine göre, Mahabad’da önceki günkü gösterilerde güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu öldüğü belirtilen bir kişinin cenaze töreni sonrası yeniden protestolar düzenlendi.

Haberde, "Mahabad'daki gösterilerde protestocuların kentteki siyasi ve güvenlik merkezlerine saldırdığı, iki banka şubesini ateşe verdiği ve bir zincir marketi yağmaladığı" ifade edildi.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, 22 yaşındaki Jina Emini protestoları sırasında iki gün içinde en az 8 kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mahabad kentinde önceki gün vurularak hayatını kaybeden İsmail Mevludi (35) adlı bir kişinin Jina Emini’nin ölümünün 40. günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü aktarılmıştı

Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Azerbaycan eyaletinin Başsavcısı Nasır Atebati, söz konusu kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada ilk bulgulara göre, Mevludi'nin gerçek mermiyle vurulduğunun tespit edildiğini ve güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanmadığını savundu.

İranlı Başsavcı, Mevludi'nin cesedinin gösterilerin düzenlediği yere uzak bir noktada şehrin dışında bulunduğunu aktarırken cinayetle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.

İran İnsan Hakları Merkezi (HRANA), söz konusu protestolar sonucu 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 500 kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.