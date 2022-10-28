UNAMI: Yeni Irak hükümeti sistematik yolsuzluğu ele almalı

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta yeni kabinenin güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Kabinenin bir an önce çalışmalarına başlamasının önemli olacağını vurgulayan UNAMI, yeni hükümetin birçok ciddi zorlukla da karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Açıklamada, “Yeni Irak hükümetinin Irak’ın sistematik yolsuzluğunu ele alması, acil ihtiyaç duyulan reformları uygulaması ve tüm vatandaşlara gerekli hizmeti sunması gerektiğini belirtiyoruz. Kadınlar ve gençlerin katılımı teşvik edilmeli, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edilmeli ve devlet otoritesini sarsan yasa dışı silahlı aktörlerle başa çıkılmalıdır” denildi.

UNAMI, yeni Irak hükümetini ve halkını destekleme konusundaki taahhüdünü yineledi.

Irak Parlamentosu’nda Muhammed Şiya Sudani’nin hükümet kabinesi dün güvenoyu almıştı.