Politika

Peskov’dan K24’e: Suriye’deki silahlı grupların güçlenmesinden endişeliyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’deki silahlı grupların güçlenmesinden endişe duyduklarını belirterek, “Moskova, terör örgütleriyle mücadele konusunda Şam’a destek vermeyi sürdürüyor” dedi.
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dünya Suriye Rusya Moskova Dmitriy Peskov Şam silahlı gruplar

MOSKOVA (K24)

Basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

K24 muhabirinin Rojava ve Suriye’deki silahlı grupların hareketliliğiyle ilgili sorusuna yanıt veren Peskov, şunları söyledi:

“Ne yazık ki terör gruplarının Suriye sınırında hareket ve faaliyetlerinin devam ettiği bilgisine sahibiz. Rusya, Suriye'yi terörist gruplardan kurtarmak için iyi çaba sarf etti.”

Moskova’nın Suriye’deki silahlı gruplara karşı Şam’ı desteklemeye devam ettiğini dile getiren Peskov, “Silahlı grupların faaliyetlerinden ve güçlenmesinden de endişe duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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