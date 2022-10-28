ABD’den Irak açıklaması: Halk yolsuzluğun sona ermesini hak ediyor

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği günlük basın toplantısında, Irak’ta yeni kabinenin güvenoyu alması konusuna değindi.

Yeni kabinenin güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Price, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi tebrik etti.

Ned Price, “İstikrarlı ve güvenli bir ortaklık için yeni hükümetle çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

ABD’nin sorunlarla başa çıkmak için Irak’a destek vereceğini dile getiren Price, İran destekli milisler için de “Sudani, silahlar meşru devlet kurumlarının kontrolü altına alma taahhüdü verdi” ifadelerini kullandı.

Bakanlık sözcüsü, “Irak halkı yolsuzluğun sona ermesini ve iyileştirilmiş kamu hizmetlerini hak ediyor” şeklinde konuştu.

UNAMI: YENİ IRAK HÜKÜMETİ SİSTEMATİK YOLSUZLUĞU ELE ALMALI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta yeni kabinenin güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Kabinenin bir an önce çalışmalarına başlamasının önemli olacağını vurgulayan UNAMI, yeni hükümetin birçok ciddi zorlukla da karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Açıklamada, “Yeni Irak hükümetinin Irak’ın sistematik yolsuzluğunu ele alması, acil ihtiyaç duyulan reformları uygulaması ve tüm vatandaşlara gerekli hizmeti sunması gerektiğini belirtiyoruz. Kadınlar ve gençlerin katılımı teşvik edilmeli, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edilmeli ve devlet otoritesini sarsan yasa dışı silahlı aktörlerle başa çıkılmalıdır” denildi.

UNAMI, yeni Irak hükümetini ve halkını destekleme konusundaki taahhüdünü yineledi.

Irak Parlamentosu’nda Muhammed Şiya Sudani’nin hükümet kabinesi dün güvenoyu almıştı.