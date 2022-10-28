Politika

MSD ABD Temsilcisi: Suriye ile Türkiye’nin amacı Özerk Yönetimi ortadan kaldırmak

MSD ABD Temsilcisi Sinem Mihemed, Suriye ve Türkiye'nin yakınlaşmadaki amacın Rojava’daki Özerk Yönetimi ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
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kürdistan Sinem Mihemed msd Suriye Türkiye

WASHİNGTON (K24)

Demokratik Suriye Meclisi (MSD) ABD Temsilcisi Sinem Mihemed, son zamanlarda Türkiye ile Suriye’nin yakınlaşmasına ilişkin gündemdeki açıklamaları değerlendirdi.

K24’e konuşan MSD’li Mihemed, Suriye ve Türkiye’nin amacının Rojava’daki Özerk Yönetimi ortadan kaldırmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Suriye rejimi, Türkiye’ye yakınlaşmayacağını biliyoruz. Eğer Şam, Ankara’ya yakınlaşırsa Özerk Yönetimi ortadan kaldırmak için yakınlaşacaktır. Türkiye de Özerk Yönetimi ortadan kaldırmak için Suriye rejimine yakınlaşmak istiyor. Bu durum Suriye halkının çıkarına değildir.”

Rojava ve Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerinin ekonomisini iyileştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Mihemed, “Özerk Yönetim bu bölgeleri ABD’nin yaptırım listesinden çıkarılması için çalışıyor” dedi.   

MSD Washington Temsilcisi ayrıca, ABD’ye ait şirketlerin Rojava’ya yatırım yapmak için çalıştıklarını belirtti.

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