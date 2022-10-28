Politika

Irak Eğitim Bakanlığı’ndan Kürtçe kararı

Irak Eğitim Bakanlığı, Kürtçede gerekli notu almayan öğrencilerin Irak'taki Arapça okullarında başarısız sayılacağını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Eğitim Bakanlığı Kürtçe

HABER MERKEZİ

Irak Eğitim Bakanlığı, Kürtçede gerekli notu almayan öğrencilerin Irak'taki Arapça okullarında başarısız sayılacağını duyurdu.

20 gün önce Irak Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin Kürtçe dersinde gerekli dereceyi almamaları durumunda da başarılı kabul edileceklerini duyurmuştu.

Karar, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı’nın çabalarıyla iptal edildi.

Irak Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihinde, Sınavlar Genel Müdürlüğü’nün imzasıyla Arapça ve Kürtçe derslerinde eğitim veren tüm okullarda, Kürtçe derslerinde başarılı olamayan öğrencilerin başarısız sayılmayacağını duyurmuştu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv