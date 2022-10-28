Irak Eğitim Bakanlığı’ndan Kürtçe kararı
HABER MERKEZİ
Irak Eğitim Bakanlığı, Kürtçede gerekli notu almayan öğrencilerin Irak'taki Arapça okullarında başarısız sayılacağını duyurdu.
20 gün önce Irak Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin Kürtçe dersinde gerekli dereceyi almamaları durumunda da başarılı kabul edileceklerini duyurmuştu.
Karar, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı’nın çabalarıyla iptal edildi.
Irak Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihinde, Sınavlar Genel Müdürlüğü’nün imzasıyla Arapça ve Kürtçe derslerinde eğitim veren tüm okullarda, Kürtçe derslerinde başarılı olamayan öğrencilerin başarısız sayılmayacağını duyurmuştu.