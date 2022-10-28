Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Konuşmasında yeni Anayasa vurgusu yapan Erdoğan, "Ülkemizi darbe Anayasası ayıbından kurtaracak yeni, sivil, özgürlükçü bir Anayasaya kavuşturma girişimlerimiz hayata geçemedi. 12 Eylül Anayasası'nın raf ömrü çoktan doldu. Her şeyiyle milli iradenin önünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir" dedi.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Başörtüsü teklifini haftaya Meclis'e sunacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunacağız. Ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu. Ama maalesef birileri bunu ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz, öyleyse biz de adımımızı atıyoruz. Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Terör, şiddet ve nefret suçları gibi istisnalar dışında 85 milyonun her birinin birinci sınıf vatandaşlığını güçlendirmenin sözü için bir araya geldik. Yıllarca ülkemizi kutuplaştıran, insanımızın kardeşliğinin ürünü olan muhabbet iklimine zarar veren tüm tartışmaları bir kenara bırakmanın ahdi için bir araya geldik. Cumhuriyetimize adını veren cumhuru yani halkımızın siyasetin de yönetimin de ekonominin de asli unsuru olduğunun kavli için bir araya geldik. İnsanımıza hakkı olan tüm imkanları oluşturmayı teyit için bir araya geldik.”

"KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Kanal İstanbul ile konuşan Erdoğan, "Kanal İstanbul projesi... Muhalefet karşı çıkıyor. Siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Her atılan adama karşısınız. Dikili bir taşınız yok. Biz Kanal İstanbul yapacağız diyoruz, onlar diyor ki olmaz. Yapacağız. Köprünün temelini attık. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. Ama bu muhalefetin kafası basmaz. Anlamaz bunlar" şeklinde konuştu.