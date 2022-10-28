Irak'ta yeni Başbakan Sudani, resmen görevine başladı

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Irak Parlamentosu’ndan güvenoyu alan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yeni görevine resmen başladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, başkent Bağdat’taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle selefi Mustafa Kazimi’den görevi devraldı.

Irak Parlamentosu’nda dün düzenlenen oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapılmıştı. Ülkedeki seçimlerden bir yıl sonra kurulan yeni hükümet parlamentodan güvenoyu almıştı.

253 milletvekilinin katıldığı Irak Parlamentosu oturumunda Sudani kabinesinin programı ve 21 bakan güvenoyu almıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, 13 Ekim’de Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kazimi ise dün yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin hızla büyüdüğünü bildirerek, “Sorumluluğu aldık ve ulusal görevimizi yerine getirdik, şimdi sorumluluğu Muhammed Şiya es-Sudani'ye devredeceğiz. Kendisine ve hükümet ekibine başarılar diliyoruz” demişti.