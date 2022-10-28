Anket: İşte ittifak ve partilerin oy oranlarında son durum

HABER MERKEZİ

MetroPOLL Araştırma şirketi milletvekili seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Anket şirketi katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Anket şirketi, araştırmasını 15-18 Ekim'de 26 ilde yaparak 2 bin 145 kişiyle yaptı.

Anket şirketine göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 46,3.

CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve SAADET'in oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 38,3

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 31,9

Kararsızlar oransal dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı yüzde 36,3'ü buluyor.

2018 Milletvekili seçimlerinde AK Parti yüzde 42,56 oy almıştı.

CHP: Yüzde 20,4

Kararsızlar oransal dağıtıldığında CHP'nin oy oranı yüzde 23,2'yi buluyor.

2018 Milletvekili seçimlerinde yüzde 23,2 oy almıştı.

İYİ Parti: Yüzde 10,9

Kararsızlar oransal dağıtıldığında İYİ Parti yüzde 12,4.

2018 Milletvekili seçimlerinde yüzde 9,96 oy aldı.

HDP: Yüzde 8,8

Kararsızlar oransal dağıtıldığında HDP'nin oyu 11,9'u buluyor.

2018 Milletvekili seçimlerinde HDP yüzde 11,70 oy aldı.

MHP: Yüzde 8,8

Kararsızlar oransal dağıtıldığında MHP'nin oy oranı 10,0.

2018 Milletvekili seçimlerinde MHP yüzde 11,10 oy aldı.

Bu yıl ilk kez seçime girecek Deva Partisi'nin oy oranı ankete göre yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

2018 Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi yüzde 1,34 oy aldı.

Zafer Partisi: Yüzde 0,7

Ankete göre 'Diğer' partilerin oy oranı ise 2,8 olarak ölçüldü.