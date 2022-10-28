Jina Emini'nin ailesine ev hapsi

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İran'da Jina (Mahsa) Emini'nin öldürülmesinin ardından protestolar sürüyor.

16 Eylül'de başlayan protesto eylemleri, 42’nci gününde devam ediyor.

İran'da saldırılara rağmen halk günlerdir sokakları terk etmezken Al Arabiya haber kanalına göre, devam eden protestoları bastırmak için İran rejiminin Jina Emini'nin ailesini ev hapsine aldı.

Öte yandan Emini'nin kuzeni İrfan Murtazai, Al Arabiya'ya verdiği demeçte, "Jina Emini'nin öldürülmesinden İranlı yetkilileri sorumlu tutuyoruz" dedi.

ROJHİLAT VE İRAN'DA PROTESTOLAR

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.

İran İnsan Hakları Merkezi (HRANA), söz konusu protestolar sonucu 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 500 kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.