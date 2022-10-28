Politika

Başbakan, görevini devreden Kazimi ile görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, eski Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Mustafa Kazimi

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanlığı görevini bugün Muhammed Şiya es-Sudani’ye devreden, Mustafa Kazimi ile görüştü.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Başbakan Mesrur Barzani, eski Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam eski Irak Başbakanı dostum Mustafa Kazimi ile ülkeye liderliği ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür etmek için konuştum.

Bazen şahsi güvenliğini tehdit eden tehlikelere, engel ve zorluklara rağmen o, istikametini korudu.

Kendisine başarılar diliyorum.”

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