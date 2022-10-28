Başbakan, görevini devreden Kazimi ile görüştü

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Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanlığı görevini bugün Muhammed Şiya es-Sudani’ye devreden, Mustafa Kazimi ile görüştü.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Başbakan Mesrur Barzani, eski Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam eski Irak Başbakanı dostum Mustafa Kazimi ile ülkeye liderliği ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür etmek için konuştum.

Bazen şahsi güvenliğini tehdit eden tehlikelere, engel ve zorluklara rağmen o, istikametini korudu.

Kendisine başarılar diliyorum.”