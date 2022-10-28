Politika

Trump: Twitter artık akıllı ellerde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, "Twitter artık akıllı ellerde" dedi.
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ABD Elon Musk Twitter Donald Trump Truth Social

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, "Twitter artık akıllı ellerde" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu 'Truth Socia' üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Elon Musk, Twitter’ın 4 üst düzey isminin işine son verdi.

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.​​​​​​​

 

 

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