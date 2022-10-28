Politika

Hollanda: Rusya savaş teknolojisi peşinde

Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD), Rusya'nın, sözde paravan şirketler aracılığıyla Hollandalı teknoloji şirketlerinden savaş teknolojisi ve parçaları satın almaya çalıştığına yönelik uyarıda bulundu.
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avrupa Hollanda Rusya savaş teknolojisi

HABER MERKEZİ

Yerel medyada çıkan haberde, Hollandalı yüksek teknoloji şirketlerinin, Rus istihbarat servisi tarafından kurulan firmalara farkında olmadan önemli malzeme, parça ve teknoloji sağladığı belirtildi.

Haberde, bu şirketler aracılığıyla Rusya’ya mikroçipler, uçak parçaları, askeri araçların lastikleri için endüstriyel boya ve kauçuk gönderildiği ifade edildi.

Bunun, Kırım’ın ilhakından bu yana uygulandığı, Ukrayna’daki savaşla birlikte önemli ölçüde arttığı belirtilen haberde, Rusya’nın bu ürünleri Ukrayna’daki savaşta kullanılabileceği kaydedildi.

Haberde, MIVD’nin, Rusya’nın sözde paravan şirketler aracılığıyla Hollandalı teknoloji şirketlerinden savaş teknolojisi ve parçaları satın almaya çalıştığına yönelik uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Haberdeki bilgilerin Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandığı belirtildi. 

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