Yaşam

Malatya’da deprem

Malatya’nın Pütürde ilçesinde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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deprem
kürdistan Deprem malatya

HABER MERKEZİ

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının, 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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