Malatya’da deprem
HABER MERKEZİ
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının, 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2022-10-28
Saat:22:16:10 TSİ
Enlem:38.269 N
Boylam:38.809 E
Derinlik:5.14 km
Detay:https://t.co/jIKbK2xwZT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi