Politika

Ukrayna'dan İran'a 'Rusya'ya silah sevkiyatını durdurun' talebi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.
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HABER MERKEZİ

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırıları sırasında İran üretimi Şahid-136 tipi insansız hava araçları (İHA) kullandığına yönelik tartışmalar devam ederken Ukrayna, İran'dan Rusya'ya silah akışının durdurulmasını talep etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve İran'dan, Rusya'ya silah akışını durdurmasını talep ettiklerini belirterek, "Bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'dan bir telefon aldım ve bu sırada İran'dan Rusya'ya sivilleri öldürmek ve Ukrayna'daki kritik altyapıyı yok etmek için kullanılan silah akışını derhal durdurmasını talep ettim" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 13 Eylül'den bu yana 300'den fazla İran yapımı Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava aracı düşürdüklerini açıklarken, İran ise Rusya'ya bu araçların satışını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları öncesinde gerçekleştirdiklerini savunmuştu.

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