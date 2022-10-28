Neçirvan Barzani ve Sudani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünü görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Erbil ve Bağdat yönetimleri arasındaki sorunların çözümü için işbirliği ele alınırken, sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Neçirvan Barzani’nin yeni görevinden ötürü Sudani’yi tebrik ettiği görüşmede, Sudani’nin kabinesinin başarısına verdiği desteği dile getirdi.

Görüşmede Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Sudani hükümeti ile işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Sudani ise, hükümetinin Kürdistan Bölgesi ile koordinasyon içerisinde ülkedeki durumu her açıdan iyileştirebileceklerini umduğunu belirtti. Sudani, Irak güçleri ve siyasi tarafların ülkede barış ve istikrar için birlikte çalışması ve herkesin işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözümüne vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki önemli sorunların yanı sıra Irak'taki diğer sorunların çözümünün ülkede barış ve istikrar için temel bir rol oynadığı kaydedildi.