Avustralya Rojava’dan 17 vatandaşını aldı

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Avustralya’nın Suriye Özel Temsilcisi Mark Ani Brown başkanlığındaki heyetin, Kamışlo’da Özerk Yönetim yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Görüşme sonrası Rojava’nın Hol ve Roj kamplarında kalan DAİŞ’li ailelerine mensup 4 kadın ve 13 çocuk Avustralya heyetine teslim edildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil yaptığı açıklamada, 17 kişinin Sidney’e ulaştığını açıkladı.

Clare O'Neil, söz konusu kişilerin teslim sürecinin, güvenlik birimlerinin bireysel soruşturması sonucunda tamamlandığını belirtti.

Bakan O'Neil, teslim alınan kadınların Suriye’de yasadışı eylemlere katıldıklarının tespit edilmesi halinde Avustralya’da yargılanacaklarını ifade etti.

Rojava’nın Hol Kampı’nda yaklaşık 50 ülkeden 71 bin mülteci kalıyor ve çoğunluğu DAİŞ mensuplarının eş ve çocukları oluşturuyor. Çoğu kişinin yaş ortalamasının 18’in altında olduğu belirtiliyor.

Son olarak Irak Hol Kampı’nda kalan 650 vatandaşını teslim almıştı.