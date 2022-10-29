Politika

Putin: Çıkarlar dengelenirse Kürtler için de barış sürdürülebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Çıkarları dengelemeye çalışmalıyız. Kürt halkı olmak üzere, çıkar dengesi sağlanırsa o zaman barış sürdürülebilir olabilir” dedi.
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dünya Kürtler Kürdistan Barış Rusya Vladimir Putin

ERBİL (K24)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Valdai Ekonomik Forumu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sorulara yanıt verdi.

Kürdistan Bölgesi’nden siyasal bilimci Prof. Dr. Muhammed İhsan, Putin’e “Bu oturumun konusu ‘Herkes için adalet ve güvenlik’tir. Sizce Kürdistan’ın dört parçasındaki Kürtler daha iyi, daha güvenli ve daha fazla adalete sahip olacak mı?” diye sordu.

Putin, sadece Kürtler için değil tüm halklar için güvenlik ve adaletin önemli olduğu yanıtını verdi.

“Elbette bir çıkar dengesi için çaba göstermeliyiz” diyen Rusya lideri, “Kürt halkı olmak üzere, çıkar dengesi sağlanırsa o zaman barış sürdürülebilir olabilir” ifadelerini kullandı.

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