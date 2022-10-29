Rojhilat ve İran’da protestolar: Emniyet müdürü görevden alındı

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Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin İran’ın başkenti Tahran’da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesiyle Rojhilat ve İran'ın birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor.

Emini’nin ölümünün 40. gün anmalarının yapıldığı 26 Ekim'de, başta toprağa verildiği Seqiz kenti olmak üzere, Rojhilat ve İran'ın 18 kentinde gösteriler düzenlendi.

Ayrıca Seqiz, Diwandere, Merivan, Kamyaran, Sine, Civanro ve Rewanser kentlerinde işçiler greve giderken, esnaf kepenk kapattı.

Resmi haber ajansı IRNA, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin merkezi Zahidan'daki emniyet müdürünün görevden alındığını, resmi soruşturma başlatıldığını aktardı.

Haber ajansı, bir karakol komiserinin de görevden alındığını duyurdu.

Eyaletteki güvenlik konseyi, “silahlı muhalifleri” sorumlu tuttuğu olaylarda polisin de “hatalı” davrandığını belirterek, hukuki soruşturma yürütüleceğini ve ölenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini kaydetti.

Ayrıca dün düzenlenen protestolarda kolluk kuvvetleri ateş açmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestocuların üzerine ateş açıldığı görülüyor.

Devlet kontrolündeki medyaya göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

MAHABAD’DAKİ JİNA EMİNİ PROTESTOLARINDA 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada İran devlet televizyonunun haberine göre, Rojhilat’ın Mahabad kentinde 3 gün önceki gösterilerde güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu öldüğü belirtilen bir kişinin cenaze töreni sonrası yeniden protestolar düzenlenmişti.

Haberde, "Mahabad'daki gösterilerde protestocuların kentteki siyasi ve güvenlik merkezlerine saldırdığı, iki banka şubesini ateşe verdiği ve bir zincir marketi yağmaladığı" ifade edilmişti.

Protestolar sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

BM YETKİLİSİ: EN AZ 250 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Javaid Rehman da basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

Javaid Rehman, Emini'nin "acımasız sonuçlarla karşılaşan ilk kadın olmadığını ve son olmayacağını" söyleyerek İran'daki protestolarda "devlet mercileri tarafından öldürülen kadın ve çocuklara dair raporlar aldıklarını" ifade etti.

Rojhilat’ta ve İran’da 16 Eylül'de başlayan protestolarda şimdiye kadar en az 27 çocuğun öldürüldüğüne dair bilgiler elde ettiklerini aktaran Rehman, toplamda ise en az 250 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İran'a "sürekli hesap sorulmasını" istediklerini belirten Rehman, "uluslararası toplumun İran'daki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması için harekete geçme sorumluluğu" olduğunu belirterek, ihlallerin derhal soruşturulması için bir uluslararası mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.

İran İnsan Hakları Merkezi (HRANA), söz konusu protestolar sonucu 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 500 kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.