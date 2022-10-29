Maraş dondurması için yeni kriterler

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Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurmasının yanı sıra birçok meyve ve garnitürlü dondurmanın da üretildiği kentten Türkiye ve dünyanın birçok noktasına dondurma ihraç ediliyor.

Dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere yeni kriterlerin belirlenmesi Maraş'ta üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Maraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA'ya yaptığı açıklamada, tebliğde, dondurmada hacim artış oranının en fazla yüzde 100 olmasının, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15'i bulmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Kanbur, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta çilek zamanı çilek alarak depolarımıza koyarız. Hangi meyve ne zaman hasat yapılırsa tarladan satın alarak soğuk hava depolarımıza koyarak piyasada meyve kalmayınca bu şekilde dondurma yaparız. Kahramanmaraş'ta dondurmada konsantre veya başka bir ürün kullanılmaz. Hepsi doğal. Çilek, elma, karpuz veya diğer meyveleri bol zamanlarında alırız. Alınan karar Kahramanmaraş'ın dondurmasını koruma altına alıyor. Tebliğ, 'Siz dondurma yaparken bunlara riayet edin' diyor. Ben dördüncü kuşak dondurmacıyım hiç bir zaman konsantre tatlandırıcı veya renk verici şeyleri biz bilmeyiz. Bizim dikkatimiz doğallık ve tazeliktir. Açıklanan kriterler Kahramanmaraş’ı fazlasıyla memnun etti. Zaten bunlara biz riayet ediyorduk. Biz her zaman 'Her dondurma, dondurma değildir' diyoruz."

Kentteki bir dondurma firmasının yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu da kentin dondurma konusunda dünyaca ünlü bir şehir olduğunu belirtti:

Dondurma firması sahibi Ahmet Davarcıoğlu da Maraş'ta üretilen dondurmaların gerçek meyveyle yapıldığını belirterek, "Bu kriterler bizi memnun etmeyecek de kimi memnun edecek? Meyveli dondurmanın esası aslında meyvenin özüdür. Meyveler genelde yazın yetiştiği için bizim işimiz genelde yazın oluyor. Bizim ürettiğimiz dondurmalar su ve tozla karıştırılarak yapılan bir dondurma değildir. Kahramanmaraş'ta yapılan dondurmalar gerçek meyveyle yapılan dondurmalardır" dedi.

KRİTERLER NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15'i bulacak. Fındık, fıstık, ceviz, Antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'e ulaşacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak.

Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı ürün adıyla kullanılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek.

Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.