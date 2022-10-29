Politika

İran Devrim Muhafızları'ndan göstericilere: Bugün sokağa çıktığınız son gün

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, ülke genelinde devam eden protestolarla ilgili eylemcileri uyararak cumartesi (29 Ekim) gününün sokağa çıktıkları son gün olacağı tehdidinde bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Jina Emini protestoları sürüyor (Foto: UGC)
Jina Emini protestoları sürüyor (Foto: UGC)
İran İran Doğu Kürdistan Jina Emini İran Devrim Muhafızları Ordusu

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Sokaklara çıkmayın. Bugün ayaklanmaların son günü" ifadesini kullandı.

Tahran’da, 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin geçen ay "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltın alındıktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından Doğu Kürdistan ve İran genelinde devam eden protestolar sürüyor.

İnsan hakları örgütleri, 16 Eylül’den bu yana devam eylemlerde şu ana kadar 250’den fazla protestocunun öldürüldüğünü ve binlerce kişinin tutuklandığını belirtiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran), 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nin hemen sonrasında Humeyni'nin talimatıyla 5 Mayıs 1979 tarihinde "iç düzeni sağlama ve devrimin korunması" gibi görevlerle oluşturuldu.

Askeri varlığının yanı sıra siyasi ve ekonomik alanda da önemli yeri bulunan Devrim Muhafızları, İran ordusuna paralel kuruldu ve emirleri de doğrudan dini liderden alıyor.

Asli görevi iç güvenlik olmakla birlikte askeri uzmanlar, Pasdaran’ın düzenli orduya göre çok daha etkin ve baskın olduğunu belirtiyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv