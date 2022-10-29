İran Devrim Muhafızları'ndan göstericilere: Bugün sokağa çıktığınız son gün

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Sokaklara çıkmayın. Bugün ayaklanmaların son günü" ifadesini kullandı.

Tahran’da, 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin geçen ay "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltın alındıktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından Doğu Kürdistan ve İran genelinde devam eden protestolar sürüyor.

İnsan hakları örgütleri, 16 Eylül’den bu yana devam eylemlerde şu ana kadar 250’den fazla protestocunun öldürüldüğünü ve binlerce kişinin tutuklandığını belirtiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran), 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nin hemen sonrasında Humeyni'nin talimatıyla 5 Mayıs 1979 tarihinde "iç düzeni sağlama ve devrimin korunması" gibi görevlerle oluşturuldu.

Askeri varlığının yanı sıra siyasi ve ekonomik alanda da önemli yeri bulunan Devrim Muhafızları, İran ordusuna paralel kuruldu ve emirleri de doğrudan dini liderden alıyor.

Asli görevi iç güvenlik olmakla birlikte askeri uzmanlar, Pasdaran’ın düzenli orduya göre çok daha etkin ve baskın olduğunu belirtiyor.