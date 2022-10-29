Politika

BM’den çağrı: Tahıl anlaşması uzatılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ile Rusya arasında Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısında bulundu.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
dünya BM Antonio Guterres Ukrayna Rusya Tahıl anlaşması

HABER MERKEZİ

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric açıklamasında, anlaşmanın yenilenmesi ve süresinin uzatılması için "bütün tarafları her tür çabayı göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, Rus tahılı ve gübresinin ihracı için her tür engelin kaldırılmasının da bu çabalar arasında bulunduğunu ifade etti.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda temmuz ayında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna tahılının ülke dışına çıkarılmasının önünü açmıştı. Temmuz ayında imzalanan başka bir anlaşma ile de Rus gıda ve gübresinin de Batı yaptırımlarına rağmen sevk edilebilmesi sağlanmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma ile dünyanın ikinci büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna tahılının alıcı ülkelere ulaştırılması amaçlanmıştı.

Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın aylar boyunca Karadeniz'deki limanlardan gemilerin geçişini bloke etmesi küresel gıda krizini tetiklemişti.

 

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