Rojhilat ve İran’da protestoculara yönelik şiddet BMGK’ya taşınacak

ERBİL (K24)

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre ABD, İran yönetiminin protestoculara yönelik sert tutumunun kınanması ve insan hakları ihlallerinin bağımsız kuruluşlarca soruşturulması için önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvuracak.

BMGK’nın Çarşamba günü düzenleyeceği toplantıya İranlı sinema oyuncusu Nazanin Boniadi ve Nobel ödüllü yazar Şirin Ebadi’nin de katılacağı aktarıldı.

Habere göre toplantıda, kadınlara, kız çocuklarına, dini ve etnik azınlık grup üyelerine yönelik artan baskılar, İran yönetiminin insan hakları ihlalleri ele alınacak.

Toplantıda, protestoculara yönelik aşırı güç kullanımının, İran rejimince kaçırılan insan hakları savunucularının akıbetinin ve yurtdışında yaşadığı halde tehdit edilen aktivistlerin durumlarının değerlendirileceği belirtildi.

Ayrıca protestoculara yönelik şiddetin artması konusunda da bağımsız soruşturmaya vurgu yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Javaid Rehman’ın da söz konusu toplantıda Rojhilat ve İran kentlerinde devam eden protestolara ilişkin bilgi vereceği kaydedildi.

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Javaid Rehman, Tahran’da polis tarafından öldürülen 22 yaşındaki Jina Emini’nin "acımasız sonuçlarla karşılaşan ilk kadın olmadığını ve son olmayacağını" söyleyerek İran'daki protestolarda "devlet mercileri tarafından öldürülen kadın ve çocuklara dair raporlar aldıklarını" ifade etti.

Rojhilat’ta ve İran’da 16 Eylül'de başlayan protestolarda şimdiye kadar en az 27 çocuğun öldürüldüğüne dair bilgiler elde ettiklerini aktaran Rehman, toplamda ise en az 250 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İran'a "sürekli hesap sorulmasını" istediklerini belirten Rehman, "uluslararası toplumun İran'daki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması için harekete geçme sorumluluğu" olduğunu belirterek, ihlallerin derhal soruşturulması için bir uluslararası mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Rojhilat’ın Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.

İran İnsan Hakları Merkezi (HRANA), söz konusu protestolar sonucu 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 500 kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.