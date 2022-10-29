Rusya tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldı
HABER MERKEZİ
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını belirtti.
Ukrayna kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Kırım'a ve Karadeniz'deki Rus gemilerine bir dizi saldırı düzenlemişti.