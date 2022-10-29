Politika

Rusya tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldı

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.
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dünya Rusya Ukrayna karadeniz Tahıl anlaşması

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını belirtti.

Ukrayna kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Kırım'a ve Karadeniz'deki Rus gemilerine bir dizi saldırı düzenlemişti.

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