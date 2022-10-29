Güneş tutulması Van’da 10 kişiyi hastanelik etti

HABER MERKEZİ

25 Ekim'de görülün güneş tutulmasını takip eden yaklaşık 10 kişide görme kaybının yaşandığı belirtildi.

Van'da son iki gün içinde hastaneye başvuran 10 kişide görme bozukluklarına rastlandı.

Hastaneye başvuranlar arasında çocuklar da var. Hastalar yamuk ve dalgalı görme, keskinlikte azalma gibi şikayetlerle doktora gitti.

Doktorlar güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması konusunda bir kez daha uyardı.

Güneşe bağlı gözde oluşan hasarların kalıcı olabileceğine de vurgu yapılıyor.