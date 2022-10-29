Politika

İran'da protestolara katılan 5 kişi hakim karşısına çıktı

İran'da Jina Emini’nin yaşamını yitirmesiyle birlikte başlayan protestolara katılmakla suçlanan 5 kişi ilk kez hakim karşına çıktı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran Jina Emini Protesto

HABER MERKEZİ

İran Yargı Erki, Jina Emini’nin yaşamını yitirmesiyle birlikte başlayan protestolara katılmakla suçlanan 5 kişinin yargılandığını açıkladı.

İran yargısına ait Mizan Online’da yer alan habere göre, protestolara katılmakla suçlanan 5 İran vatandaşının yargılanması ilk duruşması bugün yargıç Ebu’l Kasım Salavati’nin başkanlığında yapıldı.

Şüphelilerden Muhammed Kubadlu, İran polis aracına saldırmak, bir polisi öldürmek ve dördünü yaralamakla suçlanıyor.

Diğer şüpheli Said Şirazi, halkı suç işlemeye teşvik etme suçlamasıyla yargılanıyor.

Saman Seyyidi, Muhammed Berguni ve Muhsin Rızazade’nin de aralarında bulunduğu isimlerin idam cezasına varacak suçlamalarla yargılandığı ifade edildi.

AFP’ye göre, İran genelinde yaklaşık 1000 kişi protestolara katıldıkları için yargılanıyor.

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv