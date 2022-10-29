İran'da protestolara katılan 5 kişi hakim karşısına çıktı
HABER MERKEZİ
İran Yargı Erki, Jina Emini’nin yaşamını yitirmesiyle birlikte başlayan protestolara katılmakla suçlanan 5 kişinin yargılandığını açıkladı.
İran yargısına ait Mizan Online’da yer alan habere göre, protestolara katılmakla suçlanan 5 İran vatandaşının yargılanması ilk duruşması bugün yargıç Ebu’l Kasım Salavati’nin başkanlığında yapıldı.
Şüphelilerden Muhammed Kubadlu, İran polis aracına saldırmak, bir polisi öldürmek ve dördünü yaralamakla suçlanıyor.
Diğer şüpheli Said Şirazi, halkı suç işlemeye teşvik etme suçlamasıyla yargılanıyor.
Saman Seyyidi, Muhammed Berguni ve Muhsin Rızazade’nin de aralarında bulunduğu isimlerin idam cezasına varacak suçlamalarla yargılandığı ifade edildi.
AFP’ye göre, İran genelinde yaklaşık 1000 kişi protestolara katıldıkları için yargılanıyor.