Erdoğan: Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacak

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Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan, Şubat ayında Togg’un fiyatının açıklanacağını söyledi.

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle başladı.

Erdoğan'ın direksiyon koltuğunda oturduğu "Anadolu Ateşi" kırmızısı araç banttan indi.

Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

-Aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak millet olmak demektir. Ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg, güçlü yarınlar için ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Üretim bandından indirdiğimiz ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.

- Anadolu'da nice eserin temeli atıldı. Ancak genç cumhuriyetin parlak girişimleri, II. Dünya Savaşı ile birlikte görünmez eller tarafından birer birer akamete uğratıldı. Vatansever girişimlerin önü kesildi. İnsanımızın özgüvenini kırdılar.

- Tayfun, Yunanistan'da gündem oldu. Daha durun bakalım. Bunun daha arkası gelecek. Şimdi Togg, Avrupa'nın yollarına girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Çılgın Türkler geliyor diyecekler.

- Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türk markalarıyla karşılaşacaksınız.

- Siz fabrika kurulmuyor diye ortada dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor.

- Hatırlarsanız bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında "hani bunun fabrikası nerede" diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı; fabrika işte burada, Bursa Gemlik'te.

- İstisnalar çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Biz onlara değil, nereden nereye geldiğimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz.

- Avrupa'nın 1 numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye, dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından da biridir. Buna rağmen yerli ve milli otomobil markasına sahip olmamak, milletçe yüreğimizi hep sızlatıyordu. Milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz de bu özlem ve coşkuyla yanımızda yer aldı.

- Buradan tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine, vatandaşımızın Togg'u rahatlıkla satın alabilmeleri için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

- Şubat 2023'te başlayacak ön satışla vatandaşlarımız verebilecek.

- Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliği sağlayacak şekilde karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden belirlemek doğru ve mümkün değildir. Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır.

- Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişimi buradan firmamıza tekrar iletiyorum.

- 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne tanıklık ediyoruz. TOGG 85 milyonun ortak gururudur