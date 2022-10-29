Bağdat’ta patlama: 9 kişi yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Bağdat’ın kuzeydoğusunda bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Bağdat’ın kuzeydoğusundaki Bunuk mahallesinde bir gaz tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, patlamada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gaz tankerinin neden olduğu patlamanın bölgede büyük hasara yol açtığı bildirildi.

Patlama sonucu bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili araştırma başlattığı kaydedildi.