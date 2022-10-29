Başbakan’dan Güney Kore’ye başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı etkinlikleri sırasında çıkan izdihamda yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, ‘Seul'de bir kutlama sırasında çok sayıda insanın trajik kaybından dolayı derinden üzgün olduğunu’ belirtti.

Başbakan, “Bu zor zamanda düşüncelerim Kore halkıyla birlikte” dedi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı etkinlikleri sırasında çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 100 olarak açıklandı. Can kaybının artabileceği bildirildi.