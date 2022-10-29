Spor

Chelsea farklı yenildi

İngiltere Premier Lig'de Brighton, sahasında Chelsea'yi 4-1 yendi.
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dünya Chelsea Brighton Premier Lig

HABER MERKEZİ

Ligin 14'üncü haftasında Brighton, Amex Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, son haftaların formda oyuncusu Leandro Trossard'ın 5, Ruben Loftus-Cheek'in 14 (kendi kalesine), Trevoh Chalobah'ın 42 (kendi kalesine) ve Pascal Gross'un 90+2. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Chelsea'nin tek golü 48’inci dakikada Kai Havertz'den geldi.

Beş hafta sonra kazanan Brighton, 18 puana çıktı. Altı maç sonra kaybeden "Maviler", 21 puanda kaldı. Teknik direktör Graham Potter ise Chelsea'nin başındaki ilk yenilgisini, eski takımı Brighton'a karşı yaşadı.

Günün diğer maçlarında Tottenham, Bournemouth'u 3-2, Newcastle United da Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Brentford'un Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı haftada Crystal Palace ise Southampton'ı 1-0'lık skorla geçti.

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