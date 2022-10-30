Somali kana bulandı: En az 100 ölü, 300 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu, bombalı saldırılarla kana bulandı. Eğitim Bakanlığı yakınında 2 bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ortalık savaş alanına döndü.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Somali polisi, ilk patlamanın ardından olay yerine gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin varmasından hemen sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini ve bunun da can kaybını artırdığını kaydetti.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken işaretler DAİŞ’in bölgedeki kolu Eş-Şebab'ı gösteriyor.

2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı saldırıda 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.