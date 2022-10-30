Politika

Somali kana bulandı: En az 100 ölü, 300 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi yaralandı.
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Somali'de bombalı saldırılar (Foto: AA)
Somali'de bombalı saldırılar (Foto: AA)
dünya Somali bombalı araç saldırısı

HABER MERKEZİ

Somali'nin başkenti Mogadişu, bombalı saldırılarla kana bulandı. Eğitim Bakanlığı yakınında 2 bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ortalık savaş alanına döndü.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Somali polisi, ilk patlamanın ardından olay yerine gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin varmasından hemen sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini ve bunun da can kaybını artırdığını kaydetti.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken işaretler DAİŞ’in bölgedeki kolu Eş-Şebab'ı gösteriyor.

2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı saldırıda 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.

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