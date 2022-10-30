PSK 3. Kongresini gerçekleştiriyor

DİYARBAKIR (K24)

Bugün Diyarbakır’da 3. Kongresini gerçekleştirecek olan PSK’de 2016’dan bu yana Genel Başkanlık görevinde bulunan Mesut Tek aday olmadı.

Partinin kurucu üyelerinden mevcut Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel kongrede tek aday.

2016 Mayıs ayında resmi olarak kurulan PSK, isminde Kürdistan ifadesi olduğu için zaman zaman engellemelerle karşı karşıya kaldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzüğünde “Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı vardır” ifadesi yer aldığı için PSK’ye uyarıda bulunmuştu.

2019 yılında ise aynı gerekçeyle Anayasa Mahkemesi PSK hakkında kapatma davası açtı.

PSK, isminde yer alan Kürdistan ifadesi nedeniyle İzmir ve Manisa örgütleri saldırıya uğramıştı.