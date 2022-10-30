Rojavalı Sirin Mazlum Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’ne aday gösterildi

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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rojava’nın Afrin kentinden olan ve yıllardır çocuklar için sanatsal ve toplumsal aktivitelere katılan 13 yaşındaki Sirin Mazlum Nasan’ı 2022 Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’ne aday gösterdi ve adaylığı kabul edildi.

SNHR’ın açıklamasında Nasan’ın, Suriye'de silahlı çatışmaların ortasında kalan akranlarına verdiği destek ve onların acılarını vurgulama konusundaki olağanüstü çabalarının takdir edilerek aday gösterildiği belirtildi.

Kürt aktivist, dünyanın dört bir yanından 170 çocukla birlikte bu ödülü kazanmak için aday gösterilenler arasında yer aldı.

Göçmen kamplarını ziyaret eden Sirin, çocuklar için resim ve müzik etkinlikleri düzenleyerek onlara savaşın acılarını unutturmaya çalışıyor.

Sirin Mazlum Nasan paylaştığı Kürtçe ve Arapça videolarda savaşın durdurulması çağrısı yapıyor ve “Suriyeli çocukların da dünyadaki tüm çocuklar gibi temel haklarına sahip olmalarını istiyoruz” mesajı veriyor.