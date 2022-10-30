Bisikletleriyle dünyayı gezen çift Munzur Vadisi’nde doğal yaşamı inceledi

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Slovak Hanna Öllös ve Alman Jonas Sommer, ekosistemin önemine vurgu yapmak için yaklaşık 6 ay önce bisikletleriyle yolculuk yapmaya karar verdi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden Singapur'a doğru yola çıkan iki ekolojist (çevre bilimci), Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Bisikletle İstanbul başta olmak üzere İzmit, Ankara, Adana, Hatay'a giden iki arkadaş, Adıyaman gezilerinin ardından Dersim'e ulaştı.

Kentte yaşayan doğa fotoğrafçısı Hüseyin Narin ve Murat Onay tarafından karşılanan iki çevre bilimci, bir süre dinlendikten sonra Munzur Vadisi Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan vadiyi gezen iki çevre bilimci, yaptıkları incelemeler sırasında yaban keçilerini ve endemik çiçek türlerini fotoğrafladı.

Hanna Öllös, doğanın korunması ve biyoçeşitliliği keşfetmek amacıyla ülkeleri gezmeye karar verdiğini söyledi.

Öllös, Dersim de Munzur Vadisi’ni gezme fırsatı bulduklarını ve doğaya hayran kaldığını dile getirdi.

Öllös, "Sadece bu bölgede yaşayan ve başka bölgelerde göremeyeceğimiz çokça endemik bitki gördük. Parkta akarsuların vadilerde nasıl aktığını ve vadilerdeki her bölümde manzaranın nasıl değiştiğini gözlemledik. Burası bizi çok şaşırttı ve bu manzarayı daha fazla keşfedip deneyimlemek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki doğal güzellikleri görmek için seyahate başladıklarını aktaran Jonas Sommer ise şöyle konuştu:

"Şu an 6 aylık seyahatimizin sonunda Munzur Vadisi Milli Parkı'ndayız. Buranın manzarası ve biyoçeşitliliğiyle büyülendik. Şimdiye kadar bulunduğumuz en büyük milli parktı. Rehberler bize endemik bitkileri ve yaban keçilerini gösterdi. Rakımla birlikte manzaranın ne kadar değiştiğini gördük."

Sommer, sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda renk değiştiren ağaçların güzelliğinden çok etkilediğini anlattı.