Başbakan Mesrur Barzani ile Kanada Büyükelçisi ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Kanada’nın Bağdat Büyükelçisi Gregory Galligan ile yaptığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Kanada ilişkileri ele alındı.

Yeni hükümetin kurulması sonrası Irak’ta oluşan genel durumun değerlendirildiği görüşmede Başbakan, hükümetin tüm tarafların yardımıyla tüm bileşenlere ayrım gözetmeksizin hizmet sunması için bir fırsat doğduğunu belirtti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasal çerçevede gerçek ortaklık, eşitlik ve uzlaşı temelinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Gregory Galligan ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin yaptığı reformlara övgüde bulunarak, dijital hizmetler konusundaki adımları takdir etti.

Galligan, bu alanda ülkesinin her türlü destek ve yardımı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması, terör faaliyetlerine son verilmesi, küresel ısınmanın toplumsal yaşama etkisi gibi konular da ele alındı.