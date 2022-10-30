Politika

Lübnan Cumhurbaşkanı: Hükümetin istifa kararnamesini imzaladım

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçici hükümetin "istifa kararnamesini" imzaladığını duyurdu.
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ortadoğu Mişel Avn Lübnan

HABER MERKEZİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 yıllık cumhurbaşkanlık görev süresinin son gününde açıkladığı kararında, Mayıs 2022 seçimlerinden sonra kurulan Necib Mikati başbakanlığındaki geçici hükümetin istifa kararnamesini imzaladığını ifade etti.

Kararı Meclis Başkanı Nebih Berri’ye tebliğ ettiğini belirten Avn, böylece Mikati hükümetinin artık "müstafi" sayılacağını söyledi.

Öte yandan Başbakan Necib Mikati ise henüz istifa ettiğine dair bir açıklama yapmadı.

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