Spor

Amedspor liderliğe yükseldi

Amedspor, İstanbul’da karşılaştığı lider Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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kürdistan Esenler Erokspor amedspor

HABER MERKEZİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda lider Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.

Rakip oyuncu Serdar Cansu’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Amedspor, Gürkan Öztürk ile 90+1’de skoru 2-1 yaptı.

Esenler Erokspor’un tek golü ise maçın son dakikalarında Berk İsmail Ünsal’ın penaltıdan attığı golle geldi.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Amedspor, deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Amedspor 22 puan ile liderlik koltuğuna otururken, Esenler Erokspor ise 20 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

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