Spor

Dalkurd’dan farklı galibiyet

İsveç Superettan Ligi’nde küme düşme hattında bulunan Dalkurd, Jönköping’i 5-2 mağlup etti.
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kürdistan Pashang Abdulla Dalkurd isveç

HABER MERKEZİ

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) son haftalarda zor süreçlerden geçen Kürt takımı Dalkurd, ligin 29’uncu haftasında Jönköping’i konuk etti.

Maça etkili başlayan konuk ekip, Samuel Adrian’ın 9’uncu dakikada attığı golle Dalkurd karşısında 1-0 öne geçti.

Bu golden 10 dakika sonra Pashang Abdulla’nın attığı golle durum 1-1 oldu.

Rodin Deprem 27’nci dakikada durumu 2-1 yaptı. Pashang Abdulla'nın bu kez 32’nci dakikada attığı golle skor 3-1 oldu.

Jönköping’ten Daniel Birger 38’inci dakika attığı golle aradaki farkı bire indirdi durum 3-2 oldu.

Maçtaki üstünlük performansını sürdüren Pashang Abdulla, 63, 78 dakikalarda attığı gollerle durumu 5-2 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Dalkurd 3 puanı alarak gülen taraf oldu.

Dalkurd bu skorla puanını 28’e çıkardı,  Jönköping'in ise 35 puanı bulunuyor.

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