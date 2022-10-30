Politika

NATO'dan Putin'e tepki: Gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli

NATO Sözcüsü Lungescu, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını açıklamasının ardından, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Ukrayna'daki illegal savaşını sona erdirmeli" diyerek tepki gösterdi.
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dünya NATO Vladimir Putin Rusya Tahıl anlaşması

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından NATO, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Ukrayna'daki illegal savaşını sona erdirmeli" açıklamasında bulundu.

Rusya dün, tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Ukrayna'daki illegal savaşını sona erdirmeli" dedi.

Lungescu, "Rusya'yı kararını gözden geçirmeye ve anlaşmayı yenilemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lungescu, "Türkiye'nin yardımıyla imzalanan bu anlaşmayı tüm NATO müttefikleri memnuniyetle karşılamıştı" ifadelerini sözlerine ekledi.

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