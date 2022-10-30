NATO'dan Putin'e tepki: Gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli

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Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından NATO, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Ukrayna'daki illegal savaşını sona erdirmeli" açıklamasında bulundu.

Rusya dün, tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gıdayı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Ukrayna'daki illegal savaşını sona erdirmeli" dedi.

Lungescu, "Rusya'yı kararını gözden geçirmeye ve anlaşmayı yenilemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lungescu, "Türkiye'nin yardımıyla imzalanan bu anlaşmayı tüm NATO müttefikleri memnuniyetle karşılamıştı" ifadelerini sözlerine ekledi.