Dünyanın en küçük televizyonu üretildi

HABER MERKEZİ

ABD’li bir start-up olan Tint Circuits, TinyTV Mini ve TinyTV 2 adlı dünyanın en küçük televizyon prototiplerini tanıttı.

Tiny TV Mini sadece posta pulu büyüklüğünde 15 mm’lik bir ekrana sahipken, TinyTV 2’nin 26 mm’lik bir ekrana sahip olduğu açıklandı.

Nostaljik görünümlü televizyonların ses seviyesini ayarlayan ve videolar arasında 'kanalları değiştiren' iki döner düğmeye sahip olduğu belirtildi.

Şirkette yapılan açıklamada, televizyon üzerinden seyredilmek istenen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği bildirildi.

Ayrıca, hem TinyTV 2 hem de TinyTV Mininin ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geldiği ifade edildi.

Öte yandan, cihazların ticari olarak satışa geçirilmesi için KicStarter üzerinden bir kampa başlatıldı. Şirket şimdiye kadar 128 bin 640 dolar doların üzerinde bir para topladı.

TinyTV serisi, TinyCircuits'in Kurucusu ve Başkanı Ken Burns tarafından tasarlandı ve ABD'nin Ohio eyaletinde üretildi.

NTV'nin aktardığına göre, kullanıcılara 'Kendin Yap Kiti' şeklinde gelen minik televizyonlar şu anda şirketin Kicstarter üzerindeki sayfasından sipariş edilebiliyor. Televizyonların fiyatları 49-59 dolar arasında değişirken, ufak bir kızılötesi kumandayla televizyonunu kontrol etmek isteyenlerin 10 ABD Dolarını daha gözden çıkarması gerekiyor.

TinyTV 2

Boyutlar: 47.6 x 36,6 x 25,9 mm

Ekran: 26 mm

Çözünürlük: 216 x 135 piksel

Şarj başına oynatma süresi: İki saat

Bellek: 8GB / 10 saat video

Fiyat: 49 ABD Doları

TinyTV Mini

Boyutlar: 26,3 x 23,8 x 21,9 mm

Ekran: 15,2 mm

Çözünürlük: 64 x 64 piksel

Şarj başına oynatma süresi: Bir saat

Bellek: 8GB / 40 saat video

Fiyat: 59 ABD Doları