Kurdistan24 7 yaşında

ERBİL (K24)

7 yıllık süre zarfında profesyonel bir kuruluş olarak Kurdistan24, Kürdistan, bölge ve dünyadan önemli haber ve bilgileri takipçilerine ulaştırdı.

Kurdistan24 Genel Müdürü Ahmed Zaweteyi, “Büyük bir hedefimiz var, kendi yayınımızı dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Daha büyük hedefimiz ise izleyici, dinleyici ve okurlarımıza doğruları ulaştırmaktır. Her doğruya ulaşamayabiliriz ya da her doğru elimize ulaşamayabilir ancak önemli olan söylediğimiz şeyin doğru olmasıdır. Bugün medya kanallarının izleyici üzerinde tehlikesi var. Eğer haber için bir tanım yapmazsak, haberin ne olacağını bilemeyiz” diye konuştu.

Ahmed Zaweteyi, “İzleyicimiz açısından manevi ve bilgi açısından faydası olmayan hiçbir konu, bizim için haber olmaz. Kurdistan24’ün sekizinci yılında, izleyicimize hizmet için kanalımızda değişikliğe gidiyoruz” dedi.

#FLY24 Kurdistan24 genel merkezinde...



Kurdistan24 Genel Müdürü Ahmed Zawiti, çalışanları kuruluşunun 7. yıl dönümünde tebrik ediyor pic.twitter.com/XI5XJMrPxX — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) October 31, 2022

Kurdistan24, geniş muhabir ağıyla Kürdistan ve dünyadan gelişmeleri hızlı ve tarafsız bir şekilde takip ediyor, Kürdistan’daki farklı bileşenler için önemli olan konuları etraflıca ele alıyor. Yayınlarında denge, önem ve sorumluluk prensipleri ile gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, medya standartları ve etiğine göre hareket ediyor.

Kurdistan24, Kürdistan’da hoşgörü, birlikte yaşam, barış, demokrasi, adalet ve insan haklarının korunması adına çalışıyor. Çevre bilinci, sağlıklı bir eğitim ve ulusa faydalı bireylerin yetişmesi için çalışıyor. Kurdistan24, Kürdistan ve bölgedeki farklı bileşenlerin ifade özgürlüğü hakkını düşünce, inanç, mezhep, etnisite farkı yapmaksızın garanti altına alıyor, Kürdistan’ın bağımsızlık fikrini geliştirmek için çaba gösteriyor.

Kurdistan24, 31 Ekim 2015’te kuruldu ve televizyon, radyo, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden haber akışı sağlayarak dünyanın önde gelen medyası içindeki yerini aldı.