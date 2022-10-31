Politika

Kiev’de patlama sesleri: Rusya 40 füze attı

Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Kharkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.
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Kiev
Kiev
dünya Kiev Patlama

HABER MERKEZİ

Bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bir dizi patlama sesi duyuldu.

Yaşanan yaklaşık 10 patlamanın ardından, Kiev'den yükselen dumanların görülebildiği bilgisi paylaşıldı.

Kiev'in yanı sıra Zaporijya, Kirovograd, Kharkiv, Odessa bölgelerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın 40 seyir füzesi attığını açıkladı.

Kharkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, şehrin kritik altyapısının 2 füzeyle hedef alındığını açıkladı.

Rusya, Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan Kiev'i sorumlu tuttuktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmıştı.

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