PSK Genel Başkanı Bozyel: Kongrede Kürt birliğine vurgu yapıldı

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), dün Diyarbakır’da yaptığı 3. Kongresi’nde Bayram Bozyel, Genel Başkan seçildi.

K24 haber bültenine konuk olan PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel, kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan ve Türkiye'nin kritik süreçlerden geçtiğini ifade eden Bozyel şunları söyledi:

“Kürtlere yönelik ciddi saldırılar var. Partimiz ve Kürdistan partileri aleyhine davalar açıldı ve Türkiye'de siyaset alanı özellikle Kürtler konusunda çok daraltılmış durumda. Bu durumda biz de Diyarbakır'da kongre yaptık. İlk kez bir Kürdistan partisinin Diyarbakır'da kongre yapması Kürt hareketinin direnişinin bir göstergesidir.”

KONGREDE BİRLİK MESAJI

Kongrede, Kürt birliğinin uygulanmasına ilişkin önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Bozyel, Kürt sorunu konusunda Türkiye siyasetini etkileyecek, Türk tarafına baskı yapabilecek bir Kürt ittifakının varlığına ihtiyaç olduğunun konuşulduğunu söyledi.

Bozyel, "Türkiye’de bir seçim var ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği gündemde. Türkiye'de yeni bir anayasa yapma ihtimali de var. Böyle bir durumda Kürtlerin birlik olması ve bir programla hareket etmeleri gerekiyor" dedi.

Kongrede şiddetin Kürt sorununu çözmeyeceğini vurguladıklarını kaydeden Bozyel şöyle devam etti:

“Sivil ve demokratik çalışmalara önem veriyoruz. Kongremizde, savaş siyaseti işgalci devletlerin politikalarına hizmet ettiği için Kürt siyasetinin şiddet ve savaştan kaçınması gerektiği vurgulandık. PKK'yi de silahlı çatışmayı bırakmaya ve siyasetin önünü açmaya çağırdık. Aynı zamanda Türk devletine de savaşın ve şiddetin sorunları çözmeyeceğini söyledik."

Bozyel, parti kongresinde Kürt kimliği, Kürt dili ve kültürünün öneminin vurgulandığını söyledi.

Kürt meselesinin artık bir iç meseleden öte uluslararası bir sorun haline geldiğini ifade eden Bozyel, "Bu konuda diplomasiye odaklanmaya karar verdik. Biz Kürtler, uluslararası destek almadan hedeflerimize ulaşamayacağız. Kongrede dört parça Kürdistan’a diyalog çağrısında bulunduk, çünkü Kürdistan'ın dört parçasının kaderi birbirine bağlıdır" dedi.

2023 yılının Kürtlerin kaderini en kötü şekilde değiştiren Lozan Anlaşmasının yüzüncü yılı olduğunu anımsatan PSK Genel Başkanı, "Kongrede Kürt partilerinin, yüzüncü yılında Lozan’ın sonuçlarına karşı birlikte hareket etmelerini talep ettik" ifadelerine yer verdi.