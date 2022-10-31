Politika

El Kaide ve DAİŞ'in eski ‘kadısı’ Adana’da yakalandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınanların arasında bir kişinin daha önce El Kaide ve DAİŞ'in 'kadılığını' yaptığı öğrenildi.
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HABER MERKEZİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak’ta DAİŞ saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan Türkiye’ye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlerde, şüpheliler gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.H.’nin (52), Suriye’de El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin DAİŞ’in eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi.

A.H.’nin, örgüt bünyesinde ‘kadılık’ yaptığı, 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (Kaynak: İHA)

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