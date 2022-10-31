Sağlık

Irak’ta 30 binden fazla kişiye kanser teşhisi konuldu

Irak’ta 30 binden fazla kişiye kanser teşhisinin konulduğu belirtildi.
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Irak ırak kanser teşhisi Seyf Bedir Dr Saman Berzinci kanser hastaları

ERBİL (K24)

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir yaptığı açıklamada, kanser teşhisi konulan hasta sayısının 30 bini aştığını belirtti.

Bedir, kanserin küresel bir sorun olduğunu ve giderek arttığını belirterek, "Irak'ta yıllık ortalama her 100 bin kişiden 80 kişi kanser hastalığına yakalanıyor" dedi.   

Süleymaniye'deki kanser hastalarının tedavisine yönelik özel bir hastane olan Hiwa Hastanesinin istatistiklerine göre, sadece 23 Ekim'de 41 kişiye kanser teşhisi kondu, 950 kişi de hastaneye başvurdu.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, daha önce, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kanser hastalarının tedavisi için özel bir bütçe olarak yılda 90 milyar dinar ayırdığını açıklamıştı.

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